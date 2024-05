Putin visita a China para reforçar a cooperação

Esta será a primeira viagem de Vladimir Putin ao estrangeiro desde a sua reeleição em março e o quarto encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping, desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.Durante os dois dias da visita, os dois líderes irão trocar pontos de vista “sobre as relações bilaterais, a cooperação em vários domínios e as questões internacionais e regionais de interesse comum", declarou a diplomacia chinesa, na antevisão da deslocação de Putin.Por seu lado, o Kremlin (presidência) afirmou queMuitos especialistas internacionais argumentam que a Rússia está cada vez mais dependente da China, que se tornou um parceiro económico crucial face às inúmeras sanções ocidentais impostas em resposta à ofensiva militar na Ucrânia.Na antecipação da visita de Putin,Apresentando-se como um interlocutor neutro em relação ao conflito na Ucrânia, Pequim tem declarado, porém, que mantém uma relação “sem limites” com a Rússia, em oposição ao Ocidente.