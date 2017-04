Pyongyang alerta Pequim para "consequências catastróficas" das suas sanções

Lusa 22 Abr, 2017, 08:28 | Mundo

Em fevereiro, Pequim anunciou que não vai comprar mais carvão, principal exportação norte-coreana, a Pyongyang durante o resto do ano | Reuters

Num comentário difundido pela agência estatal KCNA, com o título "Gostas de dançar ao ritmo dos outros?", Pyongyang dirige as suas críticas a "um país próximo da DPRK", a sigla em inglês para a República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte.

Este país, que não é diretamente nomeado, "está a dizer parvoíces" sobre a "sua capacidade para preservar a segurança da DPRK e de oferecer a ajuda necessária para a sua prosperidade económica", além de sugerir que a Coreia do Norte "não sobreviverá às rigorosas sanções económicas aplicadas".

Noutra alusão a Pequim, o comentário indica que o país vizinho "apoia agora os Estados Unidos, que antes eram o seu rival, devido ao desenvolvimento do programa nuclear e de mísseis da DPRK".

Em fevereiro, Pequim anunciou que não vai comprar mais carvão, principal exportação norte-coreana, a Pyongyang durante o resto do ano, devido às resoluções da ONU, e recentemente os `media` oficiais chineses referiram a possibilidade serem suspensas as exportações de hidrocarbonetos caso se verifique um novo teste nuclear norte-coreano.

Após a decisão da China em fevereiro, Pyongyang lançou críticas ao seu principal aliado, ainda que de forma indireta, o que reflete um distanciamento cada vez maior entre o regime de Kim Jong-un e Pequim.

O Governo de Donald Trump instou a China a exercer mais pressão sobre a Coreia do Norte e insinuou que se Pequim não colaborar, irá recorrer a outras medidas para pressionar Pyongyang, incluindo a via militar, devido aos constantes testes de armamento do regime de Kim.

Tendo em conta este cenário, a Coreia do Norte "está consciente que não conta com mais nada do que a sua própria força e autossuficiência para seguir em frente", acrescenta o comentário divulgado pela agência KCNA.