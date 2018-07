Pyongyang inicia desmantelamento do seu programa nuclear

RTP24 Jul, 2018, 10:33 / atualizado em 24 Jul, 2018, 10:38 | Mundo

De acordo com uma fonte sul-coreana, citada pela Reuters, a Coreia do Norte terá iniciado o desmantelamento da sua principal base de lançamento de mísseis, o que é por si só um sinal de que não eram vagas as promessas de Kim Jong-un de uma nova era no relacionamento com a Coreia do Sul e os Estados Unidos, como sugeriram alguns analistas.







O líder norte-coreano encontrou-se primeiro com os representantes sul-coreanos, em Abril, para realizar a 12 de Junho uma reunião histórica com o presidente norte-americano, Donald Trump. Mês e meio depois, a Coreia do Norte dá cumprimento à principal promessa deixada no encontro de Singapura, pondo em marcha o programa de desnuclearização do regime.





“Uma vez que se acredita que estas instalações desempenharam um papel importante no desenvolvimento de tecnologias do programa de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte, estes esforços representam um passo significativo por parte da Coreia do Norte para o estabelecimento de um caminho assente na confiança”, consideram os analistas da 38 North, centro de pesquisas norte-americano.





O próprio presidente Trump revelara, após o encontro de Junho, que Kim Jon-un lhe deixara a promessa de destruição para breve de uma importante estrutura de testes. O líder americano não adiantou de que local se tratava, mas uma fonte norte-americana acrescentaria depois que se tratava de Sohae, pelo que as imagens agora publicadas não são completamente inesperadas para os lados da Casa Branca.





Também Seul estaria há muito informada do desmantelamento da base de Sohae, revelou sem mais detalhes uma fonte da presidência sul-coreana.





Trata-se, nas palavras do ministro da Defesa, de um teste preliminar para, de futuro, “transformar a zona desmilitarizada [do lado sul-coreano] numa zona de paz”.

“Parece que, passo a passo, [Pyongyang] caminha no sentido da desnuclearização”, declarou Nam Gwan-pyo, sub-director da Segurança Nacional sul-coreana, citado pela Yonhap.De Seul partiu também um sinal de boa vontade no sentido da pacificação da Península Coreana, com o ministro da Defesa a revelar esta terça-feira que planeia reduzir o número de homens e equipamento militar colocados na linha de fronteira com a Coreia do Norte.