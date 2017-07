Pyongyang considera enganosa oferta de aproximação do Presidente sul-coreano

Lusa 15 Jul, 2017, 08:22 | Mundo

O texto divulgado pelo jornal Rodong Sinmun considera que a oferta apresentada na semana passada por Moon num discurso em Berlim causa ainda mais obstáculos ao invés de ajudar a melhorar as relações entre Seul e Pyongyang.

"[A proposta de Moon] está repleta de falsidades, como quando se fala em sonhos, e estas só colocam obstáculos ao invés de ajudarem a melhorar as relações Norte-Sul", diz o artigo.

No seu discurso na capital alemã, Moon disse que está disposto a reunir-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, "sob as condições adequadas", e propôs retomar as reuniões das famílias separadas pela Guerra da Coreia.

O conflito (entre 1950-1953) terminou com um cessar-fogo que nunca foi substituído por um tratado de paz, o que faz com que as Coreias continuem tecnicamente em guerra.

Moon propôs também que os dois países suspendam os atos hostis ao longo da fronteira, assinalando, no próximo dia 27, o aniversário do fim da Guerra da Coreia.

"O conteúdo geral (do discurso), enunciado em nome da paz, tem intenções de confrontação com o objetivo de esmagar o seu vizinho, enquanto se apoia em forças estrangeiras", diz o jornal.

O texto conclui rejeitando a oferta do Presidente sul-coreano e pede "uma mudança fundamental de postura e políticas" de Seul para que seja iniciado o diálogo.

Desde a sua chegada ao poder em maio, o Presidente liberal sul-coreano tem tentado estender a mão a Pyongyang, após dez anos de difíceis relações com os governos conservadores de Seul.