Pyongyang dispara vários mísseis durante visita de Blinken a Seul

O exército sul-coreano afirmou ter "detetado por volta das 22h44 de domingo em Lisboa o lançamento do que parecem ser vários mísseis balísticos de curto alcance", que percorreram cerca de 300 quilómetros antes de se despenharem no mar do Leste, também conhecido como mar do Japão.

"Estamos a partilhar informações relevantes com os Estados Unidos e o Japão e estamos prontos para intervir", acrescentou o chefe do Estado-Maior Conjunto.

Notícias divulgadas anteriormente pela agência France-Presse (AFP), que citavam o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, davam conta do lançamento de "um míssil balístico indeterminado em direção ao mar do Leste".

As autoridades japonesas, por sua vez, tinham anunciado o lançamento de pelo menos dois projéteis, que parecem ter caído nas águas fora da Zona Económica Exclusiva (ZEE) do Japão, de acordo com a agência de notícias nipónica Kyodo.

O Ministério da Defesa japonês afirmou ter detetado o primeiro lançamento por volta das 22h46 de domingo em Lisboa e o segundo cerca de 40 minutos depois.

Os disparos coincidem com uma visita do chefe da diplomacia norte-americana, que chegou a Seul no domingo à noite.

Antony Blinken reuniu-se com o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, esta manhã e participou na terceira edição da Cimeira da Democracia, de acordo com a comitiva dos EUA.

Os Estados Unidos já condenaram os lançamentos norte-coreanos, com o Departamento de Estado a afirmar que "violam várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU".