Pyongyang diz a Tóquio que questão de cidadãos nipónicos sequestrados está resolvida

Lusa08 Abr, 2018, 08:25 / atualizado em 08 Abr, 2018, 08:25 | Mundo

O regime de Pyongyang enviou esta mensagem a Tóquio em março, depois de o executivo nipónico ter proposto uma cimeira entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o primeiro-ministro, Shinzo Abe, segundo uma fonte ligada aos contactos entre os dois países.

A mensagem foi enviada através de um canal não oficial, dado que os dois países não mantêm relações diplomáticas.

O Japão propôs à Coreia do Norte um encontro entre os dois países, em linha com as cimeiras previstas entre Pyongyang com a Coreia do Norte e com os Estados Unidos da América.

Nesta cimeira Tóquio quer debater a possibilidade de desnuclearização da Coreia do Norte, mas também obter avanços relacionados com os sequestros de cidadãos nipónicos por Pyongyang.

A resposta da Coreia do Norte argumentando que o tema está ultrapassado sugere que o regime de Kim Jong-un não está disposto a colocar este tema numa eventual cimeira entre, indica a fonte ouvida pela agência Efe.

Japão e Coreia do Norte já fizeram duas cimeiras, em 2002 e 2004, nas quais participou o ex-primeiro ministro nipónico Junichiro Koizumi e o pai do atual líder norte-coreano, Kim Jong-il.

Nestes encontros, a Coreia do Norte admitiu que sequestrou 13 cidadãos do Japão nas décadas de 1970 e 1980, dos quais cinco puderam voltar ao Japão, enquanto os outros oito teriam morrido, uma versão de que Tóquio desconfia.

A questão ficou estagnada desde então, sem que o paradeiro dos outros japoneses sequestrados -- Tóquio mantém que foram pelo menos 17 - fosse esclarecido.