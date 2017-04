Pyongyang em "ponto sem retorno" se fizer teste nuclear, adverte China

Jorge Almeida - RTP 25 Abr, 2017, 09:37 | Mundo

"Se a Coreia do Norte realizar o sexto teste nuclear, como se espera, o mais provável é que a situação chegue a um ponto sem retorno", avisou o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.



Todas as partes "assumirão as consequências", mas será Pyongyang a "sofrer as maiores perdas", considerou o Global Times, um dia depois do Presidente chinês, Xi Jinping, pedir contenção ao homólogo norte-americano, Donald Trump.







Os Estados Unidos ameaçaram já lançar um ataque preventivo, em resposta ao programa nuclear do regime de Kim Jong-un.

Ameaça de teste nuclear

A Coreia do Norte celebra hoje o 85.º aniversário das forças armadas. Apesar de não haver informações públicas de iniciativas de grande escala para assinalar a data na qual se acredita que foi fundado o Exército Popular da Coreia.



O regime de Kim Jong-un aproveita muitas vezes efemérides para mostrar a sua capacidade militar.