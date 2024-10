Pyongyang usará "sem hesitação" armas nucleares em caso de ataque dos EUA e Seul

Pyongyang "utilizará sem hesitação todos os meios ofensivos à sua disposição, incluindo as armas nucleares" se "o inimigo" atacar com "forças armadas", afirmou, no meio de fortes tensões com o vizinho do sul.

Kim referia-se à aliança entre a Coreia do Sul, que não possui armas atómicas, e os Estados Unidos, em cuja força de dissuasão se apoia.

Num comunicado conjunto divulgado hoje, os chefes de Estado-Maior da Coreia do Sul acusaram o líder norte-coreano de "ameaçar a segurança de milhões dos cidadãos" com os seus últimos comentários.

"Deixamos claro que os nossos objetivos estratégicos e militares não visam o povo norte-coreano, mas apenas Kim Jong-un", lê-se na nota.

Os comentários do líder norte-coreano surgiram depois de a Coreia do Sul ter celebrado terça-feira o Dia das Forças Armadas.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, aproveitou a oportunidade para afirmar que Kim enfrentaria o "fim do seu regime" se utilizasse armas nucleares, ameaçando com uma "resposta resoluta e esmagadora" do exército sul-coreano e da aliança Seul-Washington.

Dezenas de milhares de soldados norte-americanos estão destacados na Coreia do Sul.

Em resposta, Kim Jong Un descreveu Yoon como um "fantoche" e um "homem anormal", segundo a KCNA.

Em meados de setembro, a Coreia do Norte divulgou pela primeira vez imagens das suas instalações de enriquecimento de urânio, tendo o líder do país voltado a apelar ao desenvolvimento do arsenal nuclear do seu país.

Nos últimos anos, as relações entre as duas Coreias raramente foram tão tensas como atualmente. No início de agosto, Pyongyang anunciou a instalação de 250 lançadores de mísseis na fronteira com o Sul.