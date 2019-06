Qatar condena fidelidade da cimeira de Mecca à política de Washington

Paulo Alexandre Amaral - RTP03 Jun, 2019, 18:45 / atualizado em 03 Jun, 2019, 18:59 | Mundo

A cimeira organizada por Riade foi marcada na sequência dos ataques a bens petrolíferos, incluindo dois petroleiros ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos.









Já depois da cimeira, as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar à Al Jazeera evocavam a defesa iraniana ao sublinhar a desilusão da delegação face à tese que vingou no final da Cimeira de Mecca. O sheik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani falou à cadeia do seu país para lamentar que os outros países tenham escolhido uma linha dura para tratar a questão iraniana, insistindo na condenação sem colocar em cima da mesa uma linha moderada com vista ao diálogo com Teerão.









Condenando a adopção pura e simples da política de Washington em relação a Teerão, o chefe da diplomacia qatariota lamentou que não tenham sido tomados em conta os interesses da região.











Com o encontro organizado (em território saudita) pela Arábia Saudita, o maior aliado dos norte-americanos entre os países árabes, o MNE qatariota sugere que a razão para a inflexibilidade das linhas apuradas pela cimeira estará no facto de ter sido “adoptada a política de Washington para o Irão e não uma linha estratégica que tenha em consideração os interesses de vizinhança”.





As críticas do Qatar já mereceram resposta do governo saudita, que através do ministro dos Negócios Estrangeiros lembrou qu,e de acordo com os procedimentos habituais, “é durante as reuniões que [os países] devem expor a sua posição e as suas reservas, não depois dos encontros”.

1- الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الإجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات! — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) 2 de junho de 2019

As críticas de Riade foram prontamente secundadas pelos Emirados Árabes Unidos, com o chefe da diplomacia, Anwar Gargash, a lamentar que o Qatar seja “fraco” quando sob pressão. Os Emirados fazem parte com a Arábia Saudita, Barhain, Iémen e Egipto – na região do Golfo, havendo outros países que aderiram ao boicote – do grupo que há um par de anos cortou laços diplomáticos com Doha, isolando o Qatar por ar, mar e terra, após acusações de apoio do pequeno emirado qatariota a grupos terroristas e de tentativa de desestabilização da região.





يبدو لي أن الحضور والإتفاق في الإجتماعات ومن ثم التراجع عن ما تم الإتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط علي الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 2 de junho de 2019

صديق ظريف (غير جواد ظريف) علّق على تراجع قطر عن موافقتها على بيانات القمتين الخليجية والعربية بأنه من المستحسن الإنتظار حتى الغد لأن الدوحة قد تتلقى إتصالاً هاتفيا جديدا وتتراجع عن تراجعها، في المجالس الرمضانية تختلط الحكمة بالظرف أحيانا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 2 de junho de 2019

A delegação qatariota já antes se tinha queixado de que as suas contribuições não foram incluídas nas actas finais da cimeira. Nas palavras de Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ao canal Al Araby, sedeado em Londres, a delegação que parti de Doha não foi tida em conta nas declarações finais, que contrariam a posição oficial do emirado.





De Riade saiu de imediato um dedo apontado ao Irão que, no meio de acusações de “agressão pura e dura” contra a “estabilidade e segurança” da região, rejeitou todas as acusações. Teerão viu no episódio uma narrativa mal escondida: os sauditas juntavam-se ao esforço de norte-americanos e israelitas para voltar a região contra o Irão.“As declarações condenaram o Irão, mas não se referem a uma política moderada para falar com Teerão”, sublinhou Mohammed bin Abdulrahman.A enfrentar um bloqueio dos países vizinhos, o Qatar questionou as declarações levadas a Mecca acerca das possibilidades desse cenário de aproximação regional: “As declarações da cimeira do Golfo mencionaram um Golfo [Pérsico] unificado, mas onde é que fica esta ideia com o bloqueio ao Qatar?”.“Este recuo após terem estado presentes nas reuniões e dado o seu acordo ao que estava em cima da mesa é [resultado da] pressão sobre os fracos a quem falta a soberania, ou então que têm más intenções ou falta de credibilidade, mas podem até ser todos estes factores juntos”, escreveu Anwar Gargash no Twitter a meio da tarde de domingo.Meia dúzia de horas depois, em tom de brincadeira, Anwar Gargash voltava ao Twitter para sugerir se não seria melhor aguardar por segunda-feira, não fosse o Qatar mudar novamente de posição.O diplomata acrescentaria que durante a cimeira, além da inexistência da procura de uma matriz de diálogo com Teerão, foram também ignoradas questões fundamentais como a [ocupação da] Palestina e os conflitos na Líbia e no Iémen.