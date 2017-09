Partilhar o artigo Qatar doa 30 milhões de dólares para ajudar vítimas de furacão Harvey no Texas Imprimir o artigo Qatar doa 30 milhões de dólares para ajudar vítimas de furacão Harvey no Texas Enviar por email o artigo Qatar doa 30 milhões de dólares para ajudar vítimas de furacão Harvey no Texas Aumentar a fonte do artigo Qatar doa 30 milhões de dólares para ajudar vítimas de furacão Harvey no Texas Diminuir a fonte do artigo Qatar doa 30 milhões de dólares para ajudar vítimas de furacão Harvey no Texas Ouvir o artigo Qatar doa 30 milhões de dólares para ajudar vítimas de furacão Harvey no Texas

Tópicos:

Bahrein Egito Arábia Saudita, Emirados Árabes, Harvey Texas, Meshal, Texas,