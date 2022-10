Qatar. FIFA diz-se preocupada com milhares de mortos na construção de estádios

Os direitos humanos ignorados, trabalhadores explorados, totalmente desprotegidos - estes são os pilares dos alertas lançados ao longo dos últimos anos por várias organizações internacionais sobre a preparação para o Campeonato do Mundo de Futebol no Qatar.



As reformas sociais que o país tem implementado melhoraram a opinião dos supervisores. No entanto, no Conselho da Europa que se reuniu na sede em Estraburgo, ficou claro que a sobreexploração ainda é um facto.



A FIFA quer ajudar a inverter este quadro e sugeriu a criação de um Fundo para apoiar as vítimas de acidentes de trabalho.



A Federação Francesa de Futebol já tinha avançado que está a trabalhar em conjunto com outras federações na criação de um fundo que permita indemnizar as vítimas de acidentes de trabalho nas obras do Mundial2022.



Independentemente de essa possibilidade cada vez mais forte avançar, agora com o apoio da FIFA, há uma série de problemas graves que continuam a ser expostos.



Oito estádios, um aeroporto, estradas novas, sistemas de transportes públicos e hotéis, são muitas as obras para que este Mundial se possa realizar.



O governo do Qatar diz que contratou 30 mil trabalhadores apenas para a construção dos estádios. Em 2021, uma investigação do jornal inglês The Guardian concluiu que mais de 6500 trabalhadores da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka com turnos de 12 horas consecutivas morreram nestas obras.