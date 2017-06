Qatar investiga ataque informático na origem de crise

Num comunicado, o Ministério do Interior indica que a pirataria começou em abril, um mês antes da publicação de declarações controversas do emir, o xeque Tamim ben Hamad Al-Thani.



O Qatar indicou ainda ter contado com a ajuda do FBI na investigação e também com a participação de especialistas britânicos.



De acordo com a CNN, que cita como fonte investigadores norte-americanos, piratas russos estiveram na origem do ataque informático, algo que o Kremlin já veio negar.