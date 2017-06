Qatar ou o desenho de uma nova política para o Golfo

Paulo Alexandre Amaral - RTP 06 Jun, 2017, 19:23 / atualizado em 06 Jun, 2017, 19:31 | Mundo

Dúvidas houvesse de uma inflexão na política externa dos Estados Unidos, a conta de Twitter de Donald Trump vem esta tarde em nosso auxílio com uma série de mensagens que apontam para uma nova estratégia na região do Golfo.



So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de junho de 2017

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de junho de 2017

Um novo esquema para a Península Arábica

O governo do Iémen anunciou o corte de relações com o Qatar, membro da coligação militar árabe que opera no país, acusando Doha de ligações a grupos houthis pró-iranianos e de apoio a grupos jihadistas, incluindo o Estado Islâmico e a al Qaeda.

Às primeiras horas de segunda-feira, o mundo foi surpreendido com o escalar de tensão entre a Arábia Saudita e o Qatar. O gigante saudita cortou relações com o pequeno reino onde Washington mantêm uma base com a maior concentração de forças militares norteamericanas na região e onde está sedeada a Al Jazeera, uma das cadeias de televisão mais influentes do planeta.O que se seguiu foi a política de alianças a funcionar, com seis países árabes a cortarem também eles as relações com os qatariotas. Todos alinhados na mesma acusação: o Qatar apoia organizações terroristas. Mas, mais grave do que isso, o pequeno reino está a ensaiar uma aproximação ao Irão. Doha rejeitou de pronto as acusações, classificando-as como "calúnias injustificadas" e garantindo o seu empenho na "luta contra o terrorismo e o extremismo", argumentos insuficientes para impedir o isolamento em que foi posto - por ar, mar e terra.Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein anunciaram na segunda-feira o corte de relações diplomáticas com o Qatar, com o pronto encerramento das fronteiras terrestres e dos espaços aéreo e marítimo. Seguiram-se as Maldivas, Iémen e Líbia, estes apoiados pelos sauditas nos seus conflitos internos.Com uma solução desta crise a ser remetida para os corredores diplomáticos, Hassan Hassan, especialista em Médio Oriente, citado pelo, escreveu: “A tensão entre o Qatar e os seus vizinhos é a prova de que as velhas teorias geo-políticas já não servem para compreender o Médio Oriente”.Nunca foi directa a dicotomia países árabes sunitas/ países árabes xiitas e não parece que venha a ser agora o caso. A mesma ideia foi deixada pelos convidados da última noite no 360 da, Carlos Gaspar e Jaime Nogueira Pinto.Doha reitera entretanto que a gota de água que fez transbordar o copo é uma falsidade plantada por umque penetrou na agência de notícias do país e que levaria Doha a ser colocada no epicentro de uma crise sem precedentes na região no Golfo.“O website da agência de notícias do Qatar foi atacada por. Eles publicaram declarações falsas atribuídas ao emir, que nada têm na realidade a ver com o emir”, garantiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani.De acordo com as últimas declarações de al Thani, o trabalho estará já a ser feito na via diplomática. “Estamos dispostos a sentar-nos à mesa. Não somos uma superpotência militar e não acreditamos na resolução dos conflitos pela força”, afirmou o diplomata durante uma entrevista emitida já esta tarde pelae em que aproveitou para garantir que o Qatar quer combater o terrorismo e ser assim um promotor da paz no Médio oriente.A posição do Qatar acaba no entanto por não ser tão frágil quanto aparenta à primeira vista. O reino, apesar de se assemelhar a um grão de areia quando comparado com os gigantes que o rodeiam, fruto dos seus recursos tem vindo a crescer nas últimas décadas, afirmando-se com uma política externa própria.As maiores reservas de gás natural do mundo permitem-lhe uma relação especial com a Rússia e a China. Conta além disso com uma aliança com a Turquia, pelo que a tentativa dos sauditas para isolar o Qatar pode vir a não ser tão simples quanto parece à primeira vista, podendo ter custos para já escondidos.