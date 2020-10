Qatar. Passageiras australianas num voo para Sidney obrigadas a fazer testes ginecológicos

No passado dia 2 de outubro, a polícia do aeroporto, em Doha, no Qatar, deu ordem para as passageiras saírem do avião, depois de ter sido encontrado um recém-nascido abandonado numa das casas de banho, da zona de partidas. Dezoito mulheres foram envolvidas nesta situação, entre elas 13 australianas. O Primeiro-ministro australiano considera a situação "inaceitável".