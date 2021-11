Qatar vai representar interesses dos EUA em Cabul, avança Blinken

Após receber em Washington o homólogo do Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, assinou um acordo que prevê o estabelecimento de um departamento dedicado aos interesses dos Estados Unidos na embaixada do Qatar em Cabul.

Os Estados Unidos estão "gratos" pela "liderança e apoio" do Qatar em relação ao Afeganistão, disse Blinken, ladeado por Al-Thani.

O Qatar, que abriga atualmente uma importante base militar dos Estados Unidos, desempenhou um papel crucial no fim da intervenção norte-americana no Afeganistão, tanto em termos diplomáticos quanto logísticos, para as operações de retirada.

Desde que os talibãs chegaram ao poder, em agosto, as operações consulares norte-americanas no Afeganistão já tinham começado a partir do Qatar.

Segunda-feira, o enviado dos Estados Unidos para o Afeganistão, Thomas West, sublinhou que a reabertura da embaixada norte-americana em Cabul não está a ser considerada.

Os Estados Unidos, como o resto da comunidade internacional, não reconheceram o Governo instituído pelos talibãs em meados de agosto no Afeganistão, em plena retirada total das forças norte-americanas que os combateram durante 20 anos.