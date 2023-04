Qatargate. Ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili sai da prisão com pulseira eletrónica

A justiça belga decidiu hoje colocar em regime de prisão domiciliária com pulseira eletrónica a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu (PE), Eva Kaili, figura chave na investigação do caso de corrupção conhecido por `Qatargate`.