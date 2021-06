Quadro pandémico da Índia faz escassear vacinas em Moçambique

As Nações Unidas têm apelado aos líderes mundiais para que apostem na vacinação da população adulta e disponibilizem as doses que sobrarem aos países com menos poder económico, antes de avançarem para a imunização dos menores de idade.





O Continente Africano é dos mais atrasados na luta contra o vírus.Em Moçambique, o Governo pretende vacinar 16 milhões de pessoas, mas até agora pouco mais de 300 mil receberam as duas doses.As desigualdades no acesso a vacinas contra a Covid-19 a nível mundial é um tema que vai estar em desenvolvimento na Antena 1, com análise depois das 10h00.