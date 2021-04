Qualidade do ar em Macau melhora em ano de pandemia

"Quanto à qualidade do ar, a poluição atmosférica em Macau melhorou no ano 2020. O número de dias com qualidade do ar `bom` observado em todas as estações de monitorização de Macau em 2020 foi superior ao registado em 2019, anunciaram os Serviços de Estatística e Censos, em comunicado.

"Relativamente ao número de dias com qualidade do ar `insalubre`, realça-se que em todas as estações se observaram decréscimos significativos do número de dias", lê-se na mesma nota.

Para além da qualidade do ar, o consumo total de água diminuiu 7,9%, em relação ao ano anterior, atingindo 85.515.000 metros cúbicos, detalharam.

Tanto o consumo de água do comércio e indústria, como o consumo de água dos organismos públicos, diminuíram 22,3% e 5,7%, respetivamente.

Contudo, o consumo doméstico de água aumentou 9,4%.