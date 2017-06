Quando há vontade política, tudo se resolve depressa, diz António Costa

Foto: Paulo Novais - Lusa

O primeiro-ministro congratulou-se com o objetivo estabelecido para que a futura Escola Portuguesa de São Paulo comece a funcionar no ano letivo de 2018/19, dizendo que tudo foi resolvido em nove meses, após 50 anos de espera.



"Quando há vontade política, tudo se resolve depressa", declarou António Costa, após a assinatura do protocolo de cedência de edifício para a instalação da Escola Portuguesa de São Paulo, que arrancará no ano letivo de 2018/2019 e que será a sétima no mundo e a primeira em território brasileiro.



Momentos antes, sob o olhar atento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, tinham assinado o acordo.