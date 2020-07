Quando o Presidente dos EUA vende comida hispânica na Casa Branca

A fotografia, que o conhecido pivot norte-americano Anderson Cooper, da CNN, classificou de "grotesca", mostra o Presidente norte-americano com uma série de alimentos da empresa Goya.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por President Donald J. Trump (@realdonaldtrump) a 15 de Jul, 2020 às 11:02 PDT "Estamos abençoados por ter um líder como o Presidente Trump na Casa Branca, ele é um fazedor", disse Robert Unanue, durante o anúncio de uma "Iniciativa de Prosperidade Hispânica". Este momento insólito, para aquele que é muitas vezes considerado o homem mais poderoso do mundo (por ser Presidente dos EUA), acontece depois de o responsável desta empresa ter demonstrado apoio a Trump.





Estas declarações originaram um protesto nas redes sociais com as hashtags #Goyaway e #BoycottGoya onde se apelava a um boicote à compra de alimentos da Goya. Várias pessoas recordaram as afirmações de Trump sobre os hispânicos, em particular quando, durante a campanha eleitoral, chamou de "violadores" aos mexicanos.





As imagens, e acima de tudo a atitude, estão a levantar questões sobre violação ética de altos representantes do Estado.





De acordo com os media norte-americanos, as atitudes dos Trump podem ter violado as regras éticas que proibem a utilização de cargos públicos para promover produtos ou a favor de interesses pessoais.





Desde então que o tema deixou as redes sociais e é já um dos temas quentes políticos da atualidade norte-americana.