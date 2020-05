Quarentena. Uma vacina do tempo usada até por astronautas

O mundo está a viver um novo surto pandémico. E com a experiência acumulada de outras pandemias, que surgiram ao longo dos séculos pelo globo, a melhor forma de a controlar é impor a pessoas, locais, regiões e até mesmo países a quarentena.



E se os portugueses têm dificuldade em ficar em casa 14 dias, quando os testes marcam positivo, imagine 40 dias isolados, que é precisamente a duração implícita na palavra quarentena.

Mas voltemos a colocar os pés na Terra e façamos uma viagem no tempo, até julho de 1969, para recordar a intrépida viagem do Homem à Lua.



Lua. Um perigo para a humanidade?

Viajar até à Lua é ainda hoje considerado um ato de grande avanço tecnológico, de uma enorme coragem e proeza humana incalculável. Tão certo que passados 50 anos da primeira alunagem poucos (12) homens pisaram aquele terreno inóspito e inexplorado.



Entre milhares de perguntas, com mais ou menos sentido - e apesar de se ter enviado algumas sondas não tripuladas para a superfície lunar -, uma destacava-se entre as demais: e se os astronautas, ao regressarem à Terra, trouxessem algo perigoso e estranho à ciência, como por exemplo vírus ou germes?



Uma preocupação na comunidade científica que fazia eco na imprensa da época, como se pode ver no rosto do jornal Diário de Notícias de 26 de maio de 1969, a pouco menos de dois meses da grande viagem.

Antes da missão Apollo 11, a NASA não tinha a certeza se pedaços de poeira ou potenciais microorganismos trazidos da Lua para o planeta Terra seriam ou não seguros, ou compatíveis com a vida existente por cá.

Depois de todo o esforço humano, científico e monetário, largar acidentalmente uma "praga lunar" sobre os habitantes da Terra não seria de todo uma boa publicidade para a exploração espacial.



A pensar em tudo isto, a NASA decidiu estabelecer uma quarentena de três semanas para a tripulação da Apollo 11, bem como para todo o material proveniente do ainda atual e cinzento astro lunar.



Decorria o dia 24 de julho de 1969 quando os primeiros três humanos que tinham pisado a Lua regressavam ao planeta de origem: a Terra.



Amararam no Pacífico em segurança. Mas será que esta estava biologicamente salvaguardada? Certo é que todo o processo de não contaminação da Terra tinha sido preparado minuciosamente e começara bem lá em cima, na Lua.



Os dois astronautas tiveram que abandonaram alguns dos equipamentos, incluindo as capas das botas, para reduzir hipóteses de eventuais ameaças lunares. E mal os dois astronautas fecharam a escotilha do ML, o relógio da quarentena começou, prolongando-se durante os 21 dias seguintes.

Chegados ao Pacífico, os astronautas ainda tinham pela frente mais de duas semanas de quarentena e a NASA decidiu que não era seguro simplesmente içar o Módulo de Comando (MC), recém-chegado, para o porta-aviões USS Hornet (CVS-12) enviado para resgatar os astronautas.



Preparada para os receber estava uma vasta equipa preparada e um mergulhador, que abriria a escotilha e colocaria dentro do MC, onde estavam os astronautas, roupas de isolamento biológico, luvas de borracha e um sistema respiratório embutido.

Mas se tudo foi pensado ao pormenor houve, neste procedimento, um erro.

E se os três homens tivessem trazido algo de menos bom da Lua? Este simples ato de abrir a escotilha ao ambiente terrestre seria o suficiente para contaminar todo o planeta.

Depois de os astronautas vestirem os fatos de isolamento, foram resgatados de helicóptero e levados até ao porta-aviões, onde entraram para uma roulotte especialmente construída para os receber e lá permanecerem.

Esta precaução serviu, no fundo, para tentar entender "se havia algum tipo de contaminação que pudesse vir da Lua para a Terra, com todos os problemas que isso poderia originar (…) Não havia procedimentos para tentar perceber como agir perante um vírus novo", refere o comentador da RTP Miguel Gonçalves.

Uma "guerra" no mundo



Há no mundo literário vários livros sobre surtos pandémicos e muitos próximos da atual realidade que vivemos. Mas se este novo coronavírus é terrestre, criado pela natureza ou manipulado pelo homem, certo é que os vírus também poderão eventualmente vir do espaço.



Não havendo conhecimento de tal acontecimento durante a História registada, outros vírus, por cá, poderão ser nocivos a quem, do lado de fora, eventualmente nos queira visitar.

Imortalizado na rádio por Orson Welles, em 1938, o célebre romance de ficção científica "A Guerra dos Mundos", de Herbert George Wells, conta a história de uma invasão alienígena, que após ter conquistado vários pontos do planeta sucumbiu ao vírus da gripe.

Espaço. O único lugar ainda seguro

O mundo é um complexo vivo e cheio de bactérias e vírus. E este novo coronavírus é mais um dos muitos milhares ou milhões de agentes microscópicos que existem por cá.

De acordo com os dados fornecidos pelo, a 4 de maio de 2020, mais de três milhões e meio de pessoas já tinham sido infetadas pelo novo coronavírus. Uma progressão que vai continuar a somar vítimas e que só poderá ser travada com a criação de uma vacina ou um medicamento eficaz. Algo que pode ainda demorar.

A ser assim, estaremos nós irremediavelmente expostos a esta pandemia? Não haverá um lugar seguro onde seja improvável este vírus chegar? Há. O Espaço.

Mas poderá também este ficar exposto Como? De duas formas: ou transportado involuntariamente por um astronauta, o que será muito pouco provável, ou de propósito para ser estudado e manipulado na tentativa de encontrar uma cura para este grande problema.

Questionado pela RTP sobre se a Estação Espacial Internacional será, nesta altura, o lugar mais seguro e longe do novo coronavírus, Miguel Gonçalves sorri e afirma que "certamente encontraremos regiões do nosso planeta em que a distância entre seres humanos é maior do que 400 quilómetros de altitude [distância entre a Terra e a EEI]".Garantias de total segurança, atualmente, não temos. Mas teremos por garantia que, se todos seguirmos à risca as recomendações das entidades de saúde nacionais e internacionais, a possibilidade de contrair o novo coronavírus é diminuta, salvaguardando-nos assim a nós e a todos os que nos rodeiam.