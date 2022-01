Quarta dose de vacina pouco aumentará a proteção contra Ómicron

Em Israel, os resultados preliminares de um estudo que ainda carece de validação científica concluíram que a quarta dose da vacina aumenta o nível de anticorpos é pouco eficaz contra a Ómicron.



Os contágios no país continuam elevados mas o governo reduziu para 5 o número de dias de isolamento nos casos positivos.



E a vacinação de bebés com mais de seis meses deverá começar no próximo mês de Abril.