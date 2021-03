Quartel "totalmente destruído" e impacto cinco quilómetros

Maria Fernandes Teixeira é responsável pelo Planeamento Estratégico e Coordenação para o Desenvolvimento das Nações Unidas em Malabo, capital da Guiné Equatorial, e está diretamente envolvida na resposta à catástrofe, que causou pelo menos 108 mortos e 615 feridos.

Em entrevista à agência Lusa, Maria Teixeira explicou que no campo de Nkuantoma, em Bata, capital económica localizada na parte continental do país, viviam além dos militares, as respetivas famílias.

"Houve obviamente muitas famílias afetadas. O acampamento onde ocorreram as explosões ficou totalmente destruído e estima-se que o impacto se fez sentir até cinco quilómetros", de acordo com o gabinete UNOSAT, das Nações Unidas, disse.

Os próprios escritórios "antena" das Nações Unidas em Bata foram também afetados, segundo disse.

Com 108 mortos e 615 feridos confirmados, faltam ainda dados concretos sobre o número de pessoas afetadas pelas explosões, mas Maria Teixeira salientou "a pronta resposta" das autoridades nacionais bem como a "solidariedade das pessoas", que permitiu "rapidamente encontrar abrigo ou apoio em casas de familiares".

"Neste momento não existem números exatos porque também há diferentes graus de afetação", disse.

"No acampamento militar, é claro que todas as casas ficaram destruídas, mas depois há um raio em que muitas casas ficaram sem teto, com janelas partidas ou com danos estruturais", acrescentou.

Para fazer a avaliação "em detalhe" acaba de chegar ao país uma missão internacional, que permitirá apurar "quais são os danos, quantas pessoas ficaram afetadas e qual o nível de intervenção de recuperação a fazer", explicou a especialista da ONU.

Maria Teixeira disse ainda que, segundo noticiado pelos meios locais, alguns "artefactos" foram projetados durante a explosão pela cidade, sendo necessária a sua inventariação e eventual desativação, um trabalho que uma equipa de desarmamento das Nações Unidas irá fazer em conjunto com as autoridades, que segundo disse "desde a primeira hora estão a "trabalhar no sentido de garantir a segurança do local afetado e das populações".

A cidade portuária de Bata foi abalada em 07 de março por uma série de explosões num quartel militar, que provocaram a morte a mais de uma centena de pessoas e ferimentos em mais de 600, além de um número indeterminado de desalojados e avultados danos materiais.

Antiga colónia espanhola, governada há 42 anos por Teodoro Obiang, a Guiné Equatorial integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014.

O país formalizou pedidos de apoio internacional, tendo chegado ao país, além das equipas das Nações Unidas, missões de Espanha e de Israel, bem como ajuda humanitária de França.

Foram anunciados igualmente apoios financeiros de vários países e organizações.

A Guiné Equatorial pediu também ajuda a Portugal e aos restantes parceiros da CPLP, mas até ao momento não foi divulgada qualquer resposta oficial a este pedido.