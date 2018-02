Quase 100 desaparecidos em naufrágio ao largo da Líbia

RTP02 Fev, 2018, 11:23 / atualizado em 02 Fev, 2018, 11:24 | Mundo

Migrantes num barco pneumático no Mediterrâneo a 16 de janeiro de 2018. Mais de 120 mil pessoas tentaram a travessia clandestina para a união Europeia via Líbia em 2017. | Reuters

Três sobreviventes e 10 corpos que deram à costa perto da cidade de Zuwara são os primeiros indícios da tragédia.



Os corpos foram identificados como sendo de oito paquistaneses e de dois líbios. Um dos sobreviventes foi recolhido por uma barco de pesca e os outros dois conseguiram nadar até terra.



As circunstâncias do naufrágio estão ainda por apurar.



Os sobreviventes referiram que a maioria dos migrantes era de origem paquistanesa, uma das nacionalidades em maior crescimento entre os migrantes que tentam atingir Itália, afirmou na Tunísia a porta-voz da OIM, Olivia Headon.



"Deram uma estimativa de 90 que se afogaram no naufrágio, mas temos ainda de verificar o número exato de pessoas que perderam a vida nesta tragédia", acrescentou Headon.



Em 2017 a rota marítima migrante da Líbia até Estados da União Europeia através do Mediterrâneo atraiu 120 mil pessoas.



Quase todas são presa fácil de contrabandistas de seres humanos, que vendem lugares em embarcações frágeis e sobrelotadas, as quais acabam muitas vezes por naufragar.