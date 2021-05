Quase 170 milhões de infetados por covid no mundo

Segundo o relatório da AFP, em todo o mundo já se registaram 169.857.380 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia. A maioria dos pacientes recuperou, mas uma parte ainda mal avaliada, mantém sintomas por semanas ou até meses.

Os números têm por base relatórios comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões posteriores de determinados organismos estatísticos que somam um número superior de óbitos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima, levando em consideração o excesso de mortalidade ligada direta e indiretamente à covid-19, que o balanço da pandemia pode ser duas a três vezes superior ao registado oficialmente.

Uma parte significativa dos casos menos graves ou assintomáticos também não é detetada, apesar da intensificação do rastreamento em muitos países.

No sábado, foram registados 24 horas 10.975 novas mortes e 489.154 novos casos de infeções em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de mortes num só dia foram a Índia (3.460), o Brasil (2.012) e a Colômbia (540).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 594.306 óbitos e 33.251.982 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Brasil, com 461.057 mortes e 16.471.600 casos, Índia, com 325.972 mortes e 27.894.800 casos, México, com 223.455 mortes e 2.411.503 casos, e Reino Unido, com 127.775 mortes e 4.480.945 casos.

Entre os países mais atingidos está a Hungria, que é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 308 óbitos por 100.000 habitantes, seguida pela República Checa e Bósnia, ambos com 281, Macedónia do Norte, com 259 e Bulgária, com 254.

A Europa totalizava hoje, às 11:00, 1.133.190 mortes (52.843.007 casos), a América Latina e Caraíbas 1.033.182 mortes (32.809.364 casos), os Estados Unidos e Canadá 619.784 mortes (34.628.716 casos), a Ásia 475.921 mortes (36.133.611 casos), o Médio Oriente 142.150 mortes (8.569.871 casos), a África 130.047 mortes (4.824.253 casos) e a Oceânia 1.102 mortes (48.562 casos).

Este balanço foi realizado com base em dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades, ou publicação tardia dos dados, os números do aumento nas últimas 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.