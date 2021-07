Quase 27 mil. Migrantes detidos duplicam na fronteira sob Administração Biden

O problema poderá agravar-se em breve, se a Administração Biden cumprir os planos de reverter a política Title 42 da era Trump, que permite às autoridades devolver imediatamente à procedência os imigrantes para prevenir o alastramento da pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos.







“Estão numa situação complicada de equilíbrio dos dois lados da equação”, reconheceu John Sandweg, diretor do ICE durante a Administração Obama. “Estes números vão disparar enquanto a atividade na fronteira se mantiver”. Muitos dos atuais detidos tinham sido expulsos nos últimos quatro anos ao abrigo das políticas de retorno implementadas por Trump. Milhares de outros, incluindo crianças, fazem fila para voltar a entrar nos Estados Unidos, quando não tentar passar a salto.



Desde que chegou à Casa Branca, há cinco meses, Joe Biden reverteu muitas das políticas mais restritivas de Trump e prometeu um sistema mais humanizado. Suspendeu a construção do muro que marcou a Administração Trump e pôs fim a um programa que forçava dezenas de milhares de migrantes a esperar do lado do México a decisão norte-americana sobre os pedidos de asilo.





Desde então, o número mensal de detenções tornou-se o mais elevado das últimas duas décadas.





Números preliminares revelaram que cerca de um milhão de migrantes foram detidos na fronteira entre o México e os Estados Unidos da América durante os primeiros seis meses do ano fiscal de 2021.





Só em maio cerca de 180 mil pessoas foram interpeladas após teresem passado a fronteira clandestinamente, um recorde dos últimos 15 anos.

Prisões cada vez mais cheias



A maioria acabou nas cadeias e prisões ao serviço do ICE. Mais de 80 por cento dos transferidos da custódia da Patrulha Fronteiriça para os estabelecimentos prisionais são detidos nas fronteiras, revelou Paige Hughes, porta-voz da agência responsável pela segurança fronteiriça. Muitos deles, tem referido a Segurança Interna, são oriundo de países como Cuba e o Equador, cujo repatriamento é mais complicado. Sob Trump, o número de migrantes sob custódia do ICE chegou aos 55 mil. Muitos chegavam contudo a esperar 100 dias por uma transferência para prisões, período atualmente de apenas 10 dias.





Durante a pandemia, as cadeias e prisões ao serviço do ICE estiveram em grande parte vazias, por questões de segurança e porque a maioria das pessoas via recusada a entrada ou era reenviada para a origem.









Nas últimas semanas a situação inverteu-se nalguns casos de forma dramática. Nalgumas prisões privadas a população prisional quadruplicou e isto apesar da promessa de campanha de Joe Biden de “deixar claro que o Governo federal não dever usar estabelecimentos privados para qualquer tipo de detenção, incluindo a de migrantes indocumentados”.





A situação sanitária nas cadeias e a forma como os detidos são tratados nas prisões do ICE tem também sido alvo de críticas severas.







Em setembro de 2020, ainda sob a Administração anterior, o Comité de Acompanhamento do ICE concluiu que muitos detidos morriam por falta de cuidados sob custódia e que os guradas e responsáveis enconbrir os problemas".







Outras inspeções apontaram segregação como forma de intimidação, e indiferença para com a condição mental e emocional dos detidos.







Noutro sinal preocupante, o número de migrantes sob custódia do ICE com teste positivo para a Covid-19 duplicou de um total de 9.000 no início do ano desde o início da pandemia para 18.000 esta semana.



Tudo na mesma



Já o número dos migrantes que passaram a análise preliminar de asilo, o que lhes permitir submeter um pedido de asilo nos EUA, subiu de pouco mais de 1.700 em abril, para mais de 4.000 em junho. Representam cerca de 15 por cento de todos os detidos.



A maioria queixa-se das dificuldades e afirma que nada mudou realmente sob Biden. “Não houve alterações no sistema a favor dos imigrantes”, referiu Maurício, de 28 anos e oriundo de El Salvador. Vozes críticas consideram “não fazer sentido” manter sob prisão aqueles cujo pedido preliminar de asilo foi aprovado.







Defensores dos direitos humanos esperavam ainda que a Administração Biden viesse a apostar mais em programas de apoio aos migrantes em detrimento do sistema de detenção mas mostram-se desiludidos.



“Ao fim de seis meses, a tendência é a inversa”, lamentou Heidi Altman, diretora de políticas do Centro de Justiça Nacional para a imigração. “É um retrocesso e uma ofensa para as comunidades migrantes”, referiu.



Os Governadores dos Estados fronteiriços pressionam por seu lado a Administração Biden. Greg Abbott, do Texas, não só bloqueou com sucesso o plano de Biden de suspender as deportações por 100 dias como prometeu deter quem atravesse a fronteira para os Estados Unidos sem autorização.





Trump regressa



Os membros do Partido Republicano não têm perdido oportunidade de denunciar os resultados dos planos da presidência Democrata para humanizar o acolhimento aos migrantes.





Sábado passado, numa manifestação no Ohio, o ex-Presidente Donald Trump acusou o seu sucessor de ter “desmantelado as defesas fronteiriças da América e incitado uma enxurrada de migrantes ilegais como este país nunca viu”. Apesar das sondagens mais recentes apontarem algum desinteresse dos norte-americanos quanto à ameaça migrante vinda do sul, Trump voltará a apontar os holofotes ao problema, ao visitar esta quarta-feira uma seção inacabada do muro perto de Weslaco, na segunda aparição pública em poucos dias, agora ao lado do Governador do Texas, o republicano Greg Abbott.





Os Democratas têm respondido no Congresso à ofensiva Republicana com apelos a projetos-lei bipartidários para rever as leis de imigração norte-americanas. “De outra forma é apenas teatro político”, afirmou em comunicado o porta-voz do Comité Nacional Democrata, Ammar Moussa.





O Partido Republicano já afirmou que a imigração será um ponto central da campanha para recuperar o controlo do Congresso no próximo ano, mesmo se os seus ataques parecem estar a ter pouco impacto entre os eleitores.



Sondagens Reuters/Ipsos a 4.420 adultos americanos entre dias 11 e 17 de junho, revelaram que a imigração só é uma questão prioritária para 10 por cento, uma descida de cinco pontos face a abril. Até entre os republicanos, a prioridade dada ao problema diminuiu 10 pontos em dois meses, para 19 por cento.



Em contraste, os níveis de aprovação/desaprovação quanto à forma como Biden tem estado a lidar com a situação fronteiriça mantêm-se constantes, com 47 por cento de respostas negativas contra 40 por cento de aplausos.

Kamala Harris à defesa



Joe Biden entregou à sua vice-Presidente Kamala Harris a pasta da imigração, com ordens para desenhar políticas que identifiquem e deem resposta aos motivos de milhões de pessoas que preferem deixar tudo e arriscar na incerteza em nome do sonho de uma vida melhor. Responsáveis da Administração Biden afirmam que a pobreza, o crime e os efeitos das alterações climáticas têm empurrado para norte os migrantes de partes da América Central e defendem as novas políticas de acolhimento.





Além de tentar dissuadir os migrantes de tentar a sorte ao abrigo das promessas da Administração Democrata, o gabinete de Harris tem-se mostrado parco em iniciativas.







E apesar do agravamento crescente da situação nas prisões e cadeias fronteiriças, a vice-presidente só no último fim de semana se deslocou em visita presencial ao Texas para se reunir com os responsáveis do ICE e estaduais.











Acusada de só o ter feito para se antecipar à visita já marcada de Trump, Harris frisou que a visita estava prometida desde março. “Isto não é um plano recente”, respondeu aos jornalistas à chegada ao Texas. “Vir à fronteira…é uma forma de verificar os efeitos do que temos visto suceder na América Central”, explicou.





A visita da vice-presidente centrou-se em El Paso, chamada a nova Ellis Island pela representante democrata para o Texas, Verónica Escobar, numa referência à famosa área de entrada de migrantes no porto do Nova Iorque, no final do século XIX e inícios do século XX.



A escolha foi igualmente motivo de críticas republicanas. “É certamente positivo que ela esteja a tomar esta iniciativa, mas estou desiludido que ela não vá ao Vale do Rio Grande, o epicentro desta crise”, comentou Chad Wolf, vice-secretário para a Segurança Interna sob Trump, em comunicado.





Mais de 270 mil migrantes foram detidos pela Patrulha de Fronteira dos EUA no setor do Vale do Rio Grande este ano, mais de um quarto do milhão total, o que faz desta a área de maior atividade migratória na fronteira sul norte-americana, por uma grande margem.