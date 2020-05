Quase 345 mil mortos e mais de 5,4 infetados em todo mundo

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, já morreram pelo menos 344.964 pessoas e há mais de 5.422.320 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 2.110.500 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 97.722 e 1.643.499 casos, respetivamente. Pelo menos 366.736 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 36.793 mortes em 259.559 casos, Itália com 32.785 mortes (229.858 casos), Espanha com 28.752 mortes (235.772 casos) e França com 28.367 óbitos (182.584 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.985 casos (11 novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 78.268 curados.

A Europa totalizou 174.064 mortes e 2.032.327 casos, Estados Unidos e Canadá 104.181 mortes (1.727.581 casos), América Latina e Caraíbas 40.170 mortes (743.245 casos), Ásia 14.240 mortes (454.133 casos), Médio Oriente 8.839 mortes (345.415 casos), África 3.340 mortes (111.148 casos) e Oceânia 130 mortes (8.476 casos).

Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).