Quase 500 pessoas julgadas na Turquia por conspiração contra Governo

Andreia Martins - RTP 01 Ago, 2017, 17:21 / atualizado em 01 Ago, 2017, 17:23 | Mundo

O julgamento realiza-se num complexo prisional dos arredores de Ancara, numa sala preparada propositadamente para acolher este processo. Centra-se nos eventos ocorridos na base aérea de Akinci, o alegado quartel-general de onde a tentativa de golpe de Estado foi coordenada e de onde terá saído a ordem de bombardeamento ao Parlamento turco, ocorrida nessa noite.



É um dos processos mais polémicos e mediáticos relacionados com a tentativa de golpe do ano passado. Os 468 acusados enfrentam acusações variadas, desde a incriminação por “violação da Constituição”, “homicídio” ou mesmo “tentativa de assassinato” do Presidente Recep Tayyip Erdogan.



Um antigo piloto da Força Aérea é acusado de ter bombardeado o Parlamento turco por três vezes durante a tentativa de golpe, com recurso a um F-16 do Exército turco.



No momento de chegada dos acusados, muitos deles algemados e transportados individualmente pelas autoridades até ao recinto onde decorre o julgamento, dezenas de manifestantes exigiram a “pena de morte”, que o regime turco aboliu em 2004, mas que Erdogan já sinalizou por diversas vezes querer restituir. A prisão perpétua deverá ser a sentença lida a pelo menos 50 dos acusados.



Segundo a BBC, entre estes manifestantes encontravam-se sobretudo familiares das vítimas que morreram durante a tentativa de golpe. No total, os eventos de 15 de julho de 2016 provocaram 249 mortos, quase todos civis.

Principais acusados ausentes

Entre os 468 acusados está Fettullah Gülen, um clérigo exilado nos Estados Unidos desde 1999, e que o Presidente turco acusa de ter coordenado a tentativa de golpe de Estado.



O clérigo não estará presente no julgamento, uma vez que Washington continua a negar a sua extradição para a Turquia, apesar dos pedidos insistentes do Presidente turco. Adil Oksuz, considerado o chefe operacional do golpe de Estado, também não estará presente, uma vez que se encontra em paradeiro desconhecido. Entre os 468 suspeitos, 461 estão detidos há vários meses na prisão de Sincan, nos arredores de Ancara.



No entanto, outras figuras de renome estarão sentadas no banco dos réus, incluindo Kemal Batmaz, um empresário próximo de Oksuz, e ainda Akin Ozturk, antigo chefe da Força Aérea turca.



O processo da acusação tem mais de 4.500 páginas e deverá levar mais de um mês até ser lido na totalidade, avança a CNN.



Desde a tentativa de golpe de Estado, o regime turco encetou várias purgas na administração pública, incluindo universidades e tribunais, bem como na comunicação social e na oposição política. Muitos foram despedidos ou afastados dos seus cargos, outros foram detidos sem acusação.



Segundo a agência Anadou, foram detidas cerca de 150 mil pessoas desde julho de 2016. Foi no clima de tensão deixado pela tentativa de golpe que a Turquia realizou um referendo constitucional, em abril último, com o intuito de alargar os poderes do Presidente no regime turco.