Quase 60% das crianças nascidas na China são já segundo ou terceiro filho

Lusa 16 Ago, 2017, 09:18 | Mundo

De acordo com os dados da Comissão da Saúde e Planeamento Familiar chinesa, 57,7% das 7,41 milhões de crianças nascidas na China, entre janeiro e maio, tinha já um ou dois irmãos.

No período homólogo de 2016, aquele indicador fixou-se em 49,2%, segundo os mesmos dados, divulgados na terça-feira.

O rígido controlo da natalidade da política de "um casal, um filho" esteve em vigor na China entre 1980 e o início de 2016.

A queda da população em idade ativa no país, e consequentes riscos para a estabilidade económica e a sustentabilidade da segurança social chinesa, levou o Governo a optar pela abolição daquela política.

No final do ano passado, a China tinha mais de 230,8 milhões de pessoas com idade superior a 60 anos, o equivalente a 16,7% da população total chinesa, ilustrando as rápidas mudanças demográficas no país mais populoso do mundo.