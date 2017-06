Quase dez mil crianças congolesas refugiadas em Angola precisam de ajuda urgente - ONU

Lusa 02 Jun, 2017, 21:53 | Mundo

"A proteção das crianças, nutrição e acesso a água potável segura e instalações sanitárias, bem como a prevenção de doenças, têm sido as principais preocupações e ações da UNICEF desde a chegada destes refugiados à Lunda Norte", disse o representante da UNICEF em Angola, Abubacar Sultan.

A organização da ONU tem trabalhado com organizações locais e parceiros internacionais para prestar assistência a estas crianças e às suas famílias, que fogem do conflito na República Democrática do Congo.

As autoridades estimam que mais de 25.000 refugiados tenham fugido desde abril para a Lunda Norte, no leste de Angola, para escapar aos violentos conflitos étnico-políticos na região do Kasai.

Cerca de 200 crianças chegaram aos campos sem a companhia dos pais ou de um adulto e estão sob a alçada da UNICEF, que as registrou de forma a evitar o seu tráfico, abuso ou exploração e tentar a sua reunião com as famílias.

Como ajuda adicional ao apelo feito pelo Governo angolano, a organização tem fornecido às autoridades da Lunda Norte materiais para apoiar as famílias acolhidas nos dois centros.

Neste apoio estão incluídos materiais de tratamento e purificação de água, `kits` de reintegração familiar, educacionais e de recreação, medicamentos contra a malária e doenças diarreicas, tendas, cobertores, bem como cartazes e folhetos de prevenção de doenças.

O fornecimento diário de água potável nos campos, a instalação de tanques e o teste da qualidade da água, para a prevenção de doenças transmitidas por meio desta são outras ajudas prestadas.