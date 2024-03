Quase metade dos reclusos em cadeias angolanas são presos preventivos - ministro

Eugénio Laborinho, que discursava na inauguração da cadeia de Cassosso, no Waco Kungo, província do Cuanza Sul, adiantou que o executivo angolano quer aumentar a capacidade de internamento e tornar os estabelecimentos penitenciários "em locais mais dignos e humanizados".

Atualmente, há cerca de 24 mil reclusos nas 41 cadeias angolanas, 12 mil dos quais já condenados e os restantes detidos preventivamente, estando prevista a inauguração nos próximos meses de mais quatro prisões: no Moxico, em Cabinda, no Bié e na Huíla.

A infraestrutura hoje inaugurada vai receber 600 reclusos masculinos e 80 femininos.

"Estamos conscientes das inúmeras dificuldades sociais, económicas e financeiras que o país enfrenta, razão pela qual, neste estabelecimento penitenciário, iremos incentivar a aposta no desenvolvimento da produção agrícola e pecuária, a exemplo de outros, com condições climáticas favoráveis e solos férteis", salientou o ministro no ato inaugural.

Segundo Eugénio Laborinho, o objetivo é melhorar a dieta alimentar dos reclusos, garantir a autossuficiência alimentar nas prisões e reduzir a importação de produtos do campo, bem como dos encargos do Estado.