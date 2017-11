Quase quatro toneladas de cocaína apreendidas e 40 detidos em Espanha e Marrocos

Lusa17 Nov, 2017, 18:51 | Mundo

Um comunicado do ministério espanhol do Interior explica que a operação teve início em 2016 e que a Guardia Civil apreendeu, em Espanha, 1,3 toneladas de cocaína e mais de 13 milhões de euros em dinheiro.

Por sua vez, a Direção Geral de Vigilância do Território (DGST) marroquina apreendeu 2,6 toneladas de cocaína.

Das pessoas detidas, 34 são homens e seis mulheres, de nacionalidades espanhola, britânica e marroquina e foram detidos em Espanha e em Marrocos.

Um homem de nacionalidade espanhola foi também detido na Alemanha quando "tentava fugir para a Venezuela" e é acusado de lavagem de dinheiro através da compra e venda de veículos.

A Agência Antidrogas americana (DEA) e as polícias alemã e italiana também participaram na operação.

A operação permitiu "desmantelar uma grande organização criminal fixada em Espanha e em Marrocos, liderada a partir da Venezuela por um cidadão espanhol que é procurado", de acordo com o ministério espanhol do Interior.

O dinheiro resultante da venda das drogas era enviado para a Venezuela, entre outros meios, através de "pessoas com poucas capacidades económicas" que "escondiam o dinheiro na sua bagagem".

Esta é uma das apreensões de cocaína mais importantes dos últimos anos em Espanha e em Marrocos.

Espanha é o principal ponto de entrada de droga para a Europa devido à sua proximidade com a África do Norte, uma região produtora de canábis, e às suas ligações com a América do Sul, de onde chega a cocaína.