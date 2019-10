Quase uma centena de feridos nos protestos de Barcelona

Os violentos confrontos de ontem em Barcelona provocaram 90 feridos. Mais de 30 pessoas foram detidas. Foi o dia com os incidentes mais graves desde que começaram os protestos na segunda-feira.

Grupos de manifestantes construíram barricadas, queimaram mobiliário, pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra as autoridades.



A polícia respondeu com balas de borracha, gás lacrimogéneo e canhões de água, mas teve dificuldade para controlar os incidentes.



Um agente ficou ferido e no momento em que foi retirado estava inconsciente.



Entretanto, o juiz da Audiência Nacional espanhola ordenou o encerramento das páginas na Internet e a aplicação da plataforma "Tsunami Democrático".



Os responsáveis deste movimento consideram que a decisão é um ato de censura.



O governo de Madrid promete mão pesada para os envolvidos nos confrontos.