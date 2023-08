Quatro alpinistas morrem a tentar escalar vulcão no México

De acordo com as autoridades, as quatro pessoas caíram a tentar escalar o Citlaltépetl, no lado sul do vulcão.

Um dos alpinistas escorregou a mais de 5.000 metros de altitude e arrastou os restantes.

A Proteção Civil, juntamente com a Cruz Vermelha Mexicana, ativou a equipa de busca e salvamento na montanha para ajudar na recuperação dos corpos.