Quatro bancos estatais chineses reduzem taxas de juro para crédito à habitação

O Banco Industrial e Comercial da China, o Banco Agrícola da China, o Banco da China e o Banco de Construção da China indicaram, num comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial Xinhua, que os ajustamentos entram em vigor a partir de 25 de setembro.

A medida vai beneficiar 40 milhões de clientes, segundo analistas citados pela agência.

Esta decisão surge depois de os reguladores terem decidido, na semana passada, otimizar as políticas do crédito à habitação, a fim de reduzir as despesas com juros dos mutuários e promover o "desenvolvimento estável e saudável" do setor.

As autoridades anunciaram também recentemente medidas para aumentar o número de pessoas que podem ser consideradas compradores de casa pela primeira vez, uma definição na qual os governos locais poderão agora também incluir os agregados familiares em que haja pelo menos um membro que não possua um imóvel em seu nome, independentemente de a família já ter solicitado empréstimo.

A crise no setor imobiliário, cujo peso no Produto Interno Nacional (PIB) está estimado em cerca de 30%, é um dos principais fatores do abrandamento da economia chinesa.

Em 2021, os reguladores chineses restringiram o acesso do setor ao crédito bancário, suscitando uma crise de liquidez.

Uma das maiores construturas do país, o Grupo Evergrande, colapsou e dezenas de outros grupos estão a negociar a restruturação das suas dívidas. O mais recente é a Country Garden, que está entre as 500 maiores empresas do mundo.

A consequente desconfiança dos potenciais compradores traduziu-se num abrandamento do mercado e numa queda preocupante dos preços.

O imobiliário concentra 70% da riqueza das famílias chinesas e 40% das garantias detidas pelos bancos, segundo estimativas do Citigroup Inc. O impacto sobre a riqueza das famílias reduziu também o apetite pelo consumo, num segundo golpe para o crescimento.