Quatro cidades brasileiras vivem primeiro dia de `lockdown`

As cidades maranhenses que ficarão em `lockdown` por dez dias são: São Luís, capital regional do estado, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa.

Pessoas que desrespeitam a ordem de ficar em casa, que tentem entrar ou sair destes municípios de carro, que estiverem no meio de aglomerações, que saírem à rua sem máscara, entre outras restrições impostas pelo poder executivo regional, estarão agora sujeitas a advertência e até ao pagamento de multa.

Esta é a primeira iniciativa do tipo adotada no Brasil, onde governos locais adotam medidas de isolamento social sem multa e que não proíbem as pessoas de saírem de casa. Nestes casos, as autoridades têm feito apelos e contam com a adesão voluntária da população.

A justiça determinou o `lockdown` nas quatro cidades do Maranhão após um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontar que o estado tem o maior ritmo de crescimento no número de mortos por covid-19 no país.

O governador regional, Flávio Dino, não recorreu da decisão judicial tomada a pedido do Ministério Público e assinou, no domingo, um decreto formalizando restrições e bloqueios.

O estado do Maranhão registou 4.227 casos do novo coronavírus e 249 mortes, segundo dados divulgados oficialmente pelo Ministério da Saúde brasileiro.

O Brasil contabiliza 7.321 óbitos e 107.780 casos de infeção desde o início da epidemia no país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 251 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1.1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.