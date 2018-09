Quatro cidades moçambicanas enfrentam risco de cheias a partir de outubro

Lusa12 Set, 2018, 10:51 | Mundo

Augusto Vilankulo, da DNRH de Moçambique, em declarações hoje ao jornal Notícias, disse que as autoridades das quatro cidades devem assegurar a limpeza e manutenção dos sistemas de drenagem, para mitigar o risco de cheias.

"A situação pode vir a causar embaraços nalguns centros urbanos, caso medidas adequadas não sejam tomadas em tempo útil, como, por exemplo, a limpeza das valas de drenagem", declarou Augusto Vilankulo.

A chuva poderá provocar erosão em oito cidades e vilas do país.

Entre janeiro e março, há a probabilidade de cheias na região norte e risco moderado de cheias no centro.

No geral, de acordo com a DNRH, o país corre um baixo risco de cheias durante as chuvas previstas entre outubro e dezembro, à exceção de algumas bacias hidrográficas das regiões centro e norte.

No sul do país, a previsão é para chuvas normais com tendência para abaixo do normal.