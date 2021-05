Quatro decapitados durante motim numa prisão da Guatemala

No total catorze reclusos morreram dentro do centro de detenção de Cantel, Quetzaltenango, com a revolta a ocorrer sob o olhar de agentes do Sistema Penitenciário, informou a Rádio Punto.





Nas redes sociais circula a teoria de que a revolta foi por causa do assassinato da companheira de um traficante de drogas local, mas o Ministério do Interior, o Sistema Penitenciário e a Polícia Nacional Civil do país localizado na América Central afirmam desconhecer as causas.





O massacre teve lugar na Quinta de Reabilitação Modelo no município de Cantel, no departamento de Quetzaltenango, cerca de 200 quilómetros a oeste da Cidade da Guatemala.

O motim ocorreu num dos pátios da prisão, onde 2.252 reclusos vivem em condições de sobrelotação.