Quatro dólares de indemnização para família de afro-americano abatido pela polícia

RTP01 Jun, 2018, 17:00 / atualizado em 01 Jun, 2018, 17:40 | Mundo

Segundo a Agência France Presse Gregory Hill foi abatido em 2014 por três tiros de um polícia que entrou com um colega na propriedade da vítima. Os dois agentes foram chamados por um vizinho, que se queixou de haver na garagem da vítima música em volume demasiado alto.





O agente autor dos três disparos mortais alegou que Hill empunhava uma arma e que foi obrigado a disparar para garantir a sua segurança e do seu colega. O cadáver foi encontrado com uma arma no bolso de trás da calças. As análises toxicológicas do cadáver indicam que Hill estaria alcoolizado.







Por seu lado, a família alega que Hill não pode ter empunhado a arma e ter voltado a colocá-la no bolso depois de ser abatido com três tiros.





Segundo a versão da família, a vítima estava a ouvir música na garagem da sua casa, com a porta fechada. Os dois agentes bateram energicamente à porta da garagem, Hill abriu-a e, para evitar o confronto, voltou a fechá-la. Os disparos foram feitos através da porta, ainda segundo esta versão, e assim o atingiram mortalmente.





O tribunal concluiu que houve por parte dos agentes e do xerife uma "ligeira negligência" e determinou que a família teria direito a receber quatro dólares: um para as despesas de funeral e um por cada um dos três filhos de Hill.





Mesmo este montante simbólico foi depois reduzido a nada, por se considerar que a responsabilidade do xerife era apenas residual.