Quatro elementos do gabinete de Boris Johnson demitem-se

O cerco aperta-se para a uma eventual demissão de Boris Johnson. Em causa estão festas privadas que o primeiro-ministro britânico deu durante o período pandémico, quando era proibido promover concentrações no Reino Unido devido à pandemia.





Depois do diretor de comunicação do governo, Jack Doyle, e da conselheira Munira Mirza terem pedido a demissão, o chefe de gabinete, Dan Rosenfield, e o secretário particular do primeiro-ministro, Martin Reynolds, também abandonaram as suas funções.



No caso de Rosenfield e Reynolds, o porta-voz do Governo disse que Boris Johnson aceitou as renúncias, acrescentando que vão continuar nos seus cargos até serem encontrados substitutos.



Segundo informações divulgadas nas últimas semanas, Rosenfield e Reynolds estiveram envolvidos nas festas organizadas em Downing Street em violação das restrições implementadas devido à pandemia, 12 das quais estão agora a ser investigadas pela polícia.