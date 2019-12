Quatro elementos do grupo radical Al-Shabab mortos na Somália em ataque dos EUA

"Em coordenação com o governo federal somali, o Comando Africano dos Estados Unidos realizou três ataques aéreos em dois locais no dia 29 de dezembro (domingo), visando as milícias Al-Shabab", indicou o AFRICOM, em comunicado.

A mesma nota referiu que os ataques visaram locais como "Qunyo Barrow" e "Caliyoow Barrow".

Expulsos de Mogadíscio em 2011, o Al-Shabab, vinculado à rede terrorista Al-Qaida, continua a controlar vastas áreas rurais, a partir das quais realiza ações de guerrilha e atentados suicidas. Estima-se que o grupo tenha entre cinco mil e nove mil combatentes.

"Desde os primeiros ataques do Al-Shabab, em 2011, este grupo matou implacavelmente centenas de pessoas", disse o general norte-americano William Gayler, que lidera as operações do AFRICOM.

Há duas semanas, pelo menos cinco pessoas morreram num ataque do Al-Shabab a um hotel na capital da Somália, frequentado por políticos, oficiais e diplomatas.

No sábado, pelo menos 92 pessoas morreram e 128 ficaram feridas pela explosão de um carro armadilhado junto a um posto de controlo de estrada em Mogadíscio, de acordo com fontes médicas.

Até ao momento, nenhum grupo terrorista reivindicou a autoria do ataque.

Presentes na Somália, os Estados Unidos intensificaram os ataques aéreos desde abril de 2017, depois de o Presidente Donald Trump ter reforçado os poderes dos militares norte-americanos para lançar operações antiterroristas por via aérea ou terrestre.