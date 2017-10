Quatro feridos em ataque com faca em Munique

RTP21 Out, 2017, 10:46 / atualizado em 21 Out, 2017, 11:39 | Mundo

De acordo com um porta-voz da polícia alemã, o ataque ocorreu às 6h30, quando um homem se lançou contra vários transeuntes em cinco locais diferentes nos arredores da Praça Rosenheimer, a leste do centro de Munique. Visou cinco homens e uma mulher. Dois dos alvos saíram ilesos.As autoridades aconselharam os habitantes da cidade a evitarem sair para as ruas.



O presumível atacante, que aparenta ter cerca de 40 anos, fugiu a pedalar uma “bicicleta negra”. Forças especiais da polícia fizeram entretanto uma detenção, confirmou o porta-voz Marcus Martins.



"Detivemos uma pessoas que se assemelha muito à descrição de testemunhas, mas não podemos confirmar se se trata do atacante", ressalvou, para acresentar que as autoridades não estão ainda em condições de revelar o nome ou eventuais motivações do suspeito.



Munique foi abalada em julho de 2016 com um tiroteio desencadeado por um adolescente germano-iraniano. Morreram então nove pessoas no interior de um centro comercial. O atirador, a quem foi atribuído um distúrbio psiquiátrico, acabaria por se suicidar.



c/ agências internacionais