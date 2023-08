Quatro mortos após guarda costeira tunisina intercetar embarcação no Mediterrâneo

Após a tentativa, a Guarda Costeira chamou reforços do exército, que puseram termo, mais tarde, à ação, disse à agência noticiosa espanhola EFE o porta-voz da corporação, Houcem Edin Jebabli.

Das 176 pessoas a bordo, cerca de 20 são cidadãos tunisinos que foram detidos pelas forças de segurança por alegado envolvimento no ataque. As restantes são de várias nacionalidades da África subsariana.

O caso foi imediatamente transferido para a brigada antiterrorista da capital, acrescentou o porta-voz.

Além disso, oito feridos foram levados para o hospital regional devido a uma insolação, um dos quais um bebé de dois meses, e outro teve de ser submetido a uma cirurgia de urgência devido a um ferimento no braço, informou uma fonte médica local.

De acordo com as imagens a que a EFE teve acesso, assim que a guarda costeira recuperou o controlo da embarcação, esta foi escoltada por dois helicópteros e meia dúzia de embarcações policiais até ao porto, enquanto uma dúzia de pessoas era algemada e imobilizada em terra sob a supervisão de vários militares.

Testemunhas de operações de interceção explicaram à EFE que os guardas costeiros efetuam muitas vezes manobras "violentas" ou retiram o motor à força para paralisar a embarcação, o que conduz a acidentes mais graves.

Dos 70.000 migrantes que chegaram este ano à costa italiana, 37.700 vieram da Tunísia, enquanto a guarda costeira tunisina intercetou mais de 23.000 pessoas que tentavam atravessar o Mediterrâneo central, a rota de migração mais mortífera conhecida, de acordo com o último relatório da Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

No início de julho, cerca de 1.200 africanos subsarianos - incluindo residentes legais e requerentes de asilo - foram expulsos e detidos na cidade centro-oriental de Sfax, o principal ponto de partida da migração irregular, para serem expulsos para as fronteiras terrestres com a Líbia e a Argélia, numa zona sem acesso a alimentos, água ou assistência.

Após mais de uma semana, 600 pessoas do lado líbio foram realojadas pelo Crescente Vermelho em centros de acolhimento, embora centenas continuem bloqueadas.

As autoridades líbias anunciaram na quarta-feira que recuperaram pelo menos 17 corpos, incluindo uma criança, de vários campos improvisados na vasta zona desértica fronteiriça.

A Human Rights Watch (HRW) instou a União Europeia (UE) a suspender o apoio financeiro à Tunísia depois de este país ter assinado, a 16 de julho, um acordo para reforçar as suas fronteiras em troca de investimentos substanciais, incluindo um pacote de 105 milhões de euros para resgates e "regressos voluntários", e afirmou que o país não é um local "seguro".

O Presidente tunisino, Kais Saied, que se arrogou plenos poderes em julho de 2021 "para preservar a paz social", apelou em fevereiro às forças de segurança para que tomem medidas urgentes contra as "hordas" de migrantes que fazem parte de uma "conspiração" para mudar a identidade "árabe-muçulmana" da Tunísia.