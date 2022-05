Quatro mortos e 13 desaparecidos na explosão de hotel em Havana

Imagens que foram compartilhadas nas redes sociais mostram sérios danos à infraestrutura do hotel. O hotel fica mesmo em frente ao Capitólio.



Elementos das equipas de socorro estão a efetuar buscas nos escombros à procura de eventuais soterrados. Uma escola nas imediações foi também afetada. A polícia está no local para investigar as causas da explosão.



No Twitter, a Presidência cubana diz que tudo aponta para uma fuga de gás. Várias testemunhas falam também na explosão de um camião de transporte de gás liquefeito que passava no local.