Quatro mortos e 15 feridos em atentado suicida na Líbia

04 Out, 2017, 13:55

Segundo as fontes, citadas pela agência France-Presse, um bombista suicida fez-se explodir no interior do complexo de tribunais, um edifício no centro da cidade sob o controlo das forças leais ao Governo de união nacional (GNA) reconhecido pela comunidade internacional.

Até agora, nenhum grupo reivindicou o ataque, escreve a agência Efe.