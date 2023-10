Quatro mortos e 153 feridos após sismo no Afeganistão

O anterior balanço das autoridades apontava para um morto e 150 feridos.

O terramoto teve o epicentro a 33 quilómetros da cidade, onde mil pessoas morreram em sismos registados no início deste mês.

A 7 de outubro, aldeias inteiras foram destruídas por um sismo de magnitude 6,3 que causou milhares de mortos, de acordo com o Fundo da ONU para a Infância (UNICEF).

O Afeganistão está a sofrer uma grave crise humanitária, com a retirada generalizada da ajuda estrangeira desde o regresso dos talibãs ao poder em agosto de 2021.

O fornecimento de abrigos em grandes quantidades com a aproximação do inverno será um desafio para as autoridades talibãs, que têm relações tensas com as organizações de ajuda internacional.

O Afeganistão é frequentemente afetado por sismos, em especial na cordilheira de Hindu Kush, perto da junção entre as placas tectónicas euro-asiática e indiana.

Em junho de 2022, um terramoto de magnitude 5,9 matou mais de mil pessoas e deixou dezenas de milhares de desalojados na província de Paktika, no sudeste do país.