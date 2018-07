Quatro mortos em naufrágio de um ferry com 139 pessoas a bordo, na Indonésia

Lusa03 Jul, 2018, 11:10 | Mundo

Imagens divulgadas pela Agência Nacional de Gestão de Desastres mostram dezenas de passageiros, com coletes salva-vidas, sentados na coberta da embarcação que submerge lentamente nas águas do Mar de Sonda, ao largo das Celebes (Sulawesi).

As Celebes, no Mar de Sonda, situam-se entre o Bornéu e as Molucas.

Além dos 139 passageiros, o ferry transportava 48 veículos, disse o porta-voz do organismo indonésio, Sutopo Purwo Nugroho, através de um comunicado.

As autoridades admitem que uma rutura no casco pode estar na origem do naufrágio.

Em junho, uma outra embarcação do mesmo tipo naufragou no lago Toba, na ilha de Sumatra, tendo-se confirmado a morte de três pessoas sendo que 164 foram dadas como desaparecidas.

No naufrágio de Sumatra salvaram-se 21 passageiros.

As embarcações de passageiros são um dos principais meios de transporte do arquipélago indonésio, formado por 17 mil ilhas e com uma população de 260 milhões de habitantes.