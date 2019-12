Quatro mortos em queda de elevador do nono andar no Brasil

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, quando o elevador de um prédio residencial, localizado no bairro Vila Belmiro, no centro da cidade costeira de Santos, caiu do nono andar por motivos que ainda estão sob investigação policial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santos, quatro pessoas morreram e não há registo de feridos.

Segundo a Defesa Civil, citada pelo portal de notícias G1, as vítimas encontravam-se no elevador de serviço no momento do acidente.