Quatro mortos em tiroteio perto de mesquita em Omã

"A Polícia Real de Omã compareceu no local de um tiroteio que ocorreu perto de uma mesquita na zona de Al-Wadi al-Kabir", no leste da capital, disse a polícia, em comunicado.

"Foram tomadas todas as medidas e procedimentos de segurança para lidar com a situação e as autoridades continuam a recolher provas e a conduzir investigações para desvendar as circunstâncias que rodearam o incidente", afirmou, num comunicado publicado na rede social X (antigo Twitter).