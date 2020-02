Quatro mortos na Austrália em carro incendiado

"Os dados preliminares da investigação confirmam que três crianças morreram carbonizadas no carro e que um homem também morreu em consequência de ferimentos graves. Há uma quinta pessoa envolvida no caso", disse um porta-voz da polícia.

O porta-voz não avançou pormenores sobre as circunstâncias do incidente ou sobre a relação das pessoas envolvidas.

"Os serviços de emergência estão no local do incidente. A situação ainda não é totalmente clara neste momento e a polícia está a investigar as circunstâncias deste trágico acontecimento", explicou.